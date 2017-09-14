Посадовий оклад залежить від посади кожного законодавця.
Дивися повний текст Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:12
Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка).
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:31
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