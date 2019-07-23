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Гривня стала "найміцнішою"
валютою світу – рейтинг

Гривня стала "найміцнішою" валютою світу – рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:31

Гривня стала "найміцнішою" валютою світу – рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Гривня посіла перше місце в рейтингу світових валют щодо долара США.

Дивися повний текст Гривня стала \"найміцнішою\" валютою світу – рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:31

Великие Васюки.
Посмотрим как быстро крепость выйдет.))))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36

А я то смотрю, богатею прямо на глазах.
malench13
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48

В 2008 году, аккурат перед обвалом, гривна ещё была самой красивой и прочной валютой в мире!
https://censor.net.ua/news/37820/ukrain ... uta_v_mire

А в 2012 году даже гимн о гривне сочинили
https://www.youtube.com/watch?v=3iOF0ekaLgg

Ох, не перехвалили бы гривну в этот раз!
Obval_Defoltovich
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