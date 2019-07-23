Гривня посіла перше місце в рейтингу світових валют щодо долара США.
Дивися повний текст Гривня стала \"найміцнішою\" валютою світу – рейтинг.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:31
Гривня стала "найміцнішою" валютою світу – рейтинг
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Дивися повний текст Гривня стала \"найміцнішою\" валютою світу – рейтинг.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48
В 2008 году, аккурат перед обвалом, гривна ещё была самой красивой и прочной валютой в мире!
А в 2012 году даже гимн о гривне сочинили
Пока пели гимн, уже работало ограничение по продаже валюты в одни руки...
А совсем недавно гривна вообще стала не бумажной, а железной, похожей на 1 копейку!
Ох, не перехвалили бы гривну в этот раз!
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