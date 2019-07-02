За три роки свого існування система державних закупівель Prozorro дозволила державі зекономити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Система Prozorro дозволила державі зекономити 86 мільярдів гривень - Мінекономіки.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36
Система Prozorro дозволила державі зекономити 86...
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Дивися повний текст Система Prozorro дозволила державі зекономити 86 мільярдів гривень - Мінекономіки.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36
Вы не смотрите сколько позволила сэкономить. Вы смотрите сколько говна галимого качества втулили за эти сэкономленные. И сколько потом нужно вложить чтобы заменить, отремонтировать, довести до ума это дешевое говно.
Я могу предложить колбасу с мясом за 200 грн и могу выиграть тендер предложив колбасу из рог и копыт с соей за 100 грн. Подумайте что вы делаете этой прозрачной фигней. Снижением суммы закупки всегда снижают качество товара.
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