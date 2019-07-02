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Система Prozorro дозволила
державі зекономити 86...

Система Prozorro дозволила державі зекономити 86...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36

Система Prozorro дозволила державі зекономити 86...

Пропонуємо до обговорення:
За три роки свого існування система державних закупівель Prozorro дозволила державі зекономити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Система Prozorro дозволила державі зекономити 86 мільярдів гривень - Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36

Вы не смотрите сколько позволила сэкономить. Вы смотрите сколько говна галимого качества втулили за эти сэкономленные. И сколько потом нужно вложить чтобы заменить, отремонтировать, довести до ума это дешевое говно.

Я могу предложить колбасу с мясом за 200 грн и могу выиграть тендер предложив колбасу из рог и копыт с соей за 100 грн. Подумайте что вы делаете этой прозрачной фигней. Снижением суммы закупки всегда снижают качество товара.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:19

Прозора система откатов работает безотказно.
Предлагаю добавить ещё одно поле при выставлении тендера: СУММА ОТКАТА.
priem_metalla86
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