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Український автовиробник втратив п'яти заводів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:58
Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу «АвтоКрАЗу» на рішення Господарського суду Києва, за яким у цієї компанії за борги продадуть акції п'яти заводів. Гроші отримає «Ощадбанк».
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:59
А нам что с того? Новость ни о чем.
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