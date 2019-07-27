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Коли штраф за несправність
габаритних вогнів є незаконним

Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33

Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним

Пропонуємо до обговорення:
Несправність габаритних вогнів, яка виникла під час руху не є підставою для штрафу.

Дивися повний текст Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33

А як дізнатися, виникла несправність під час руху чи вже пів року водій з несправністю їздить?
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