Несправність габаритних вогнів, яка виникла під час руху не є підставою для штрафу.
Дивися повний текст Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33
Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли штраф за несправність габаритних вогнів є незаконним.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33
А як дізнатися, виникла несправність під час руху чи вже пів року водій з несправністю їздить?
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