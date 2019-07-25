Кращим донором за послугою перенесення мобільних номерів за три місяці існування послуги стала компанія Київстар
Дивися повний текст За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів - статистика (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:18
За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів - статистика (інфографіка).
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:18
если население страны 30 млн. чел. то 15000 это менее одной десятой процента..
внедрение MNP крайне мало полезно..
|