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За три місяці роботи MNP
перенесено 15 000 номерів -...

За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:18

За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів -...

Пропонуємо до обговорення:
Кращим донором за послугою перенесення мобільних номерів за три місяці існування послуги стала компанія Київстар

Дивися повний текст За три місяці роботи MNP перенесено 15 000 номерів - статистика (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:18

если население страны 30 млн. чел. то 15000 это менее одной десятой процента..
внедрение MNP крайне мало полезно..
user412
 
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