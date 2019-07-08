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У мережі показали маловідомий Запорожець (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 сер, 2019 06:07
Пропонуємо до обговорення:
Мало хто знає, що Таврія - не перша передньомоторна і передньопривідна розробка ЗАЗ. До неї було кілька прототипів, а найбільш раннім з них є НАМИ-0107 1966 року, пише ТопЖир.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 06:08
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