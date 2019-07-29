Взимку це вже звичайна практика: вімкнути двигун.
Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12
Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12
Не доставляет людям особого неудобства, когда двигатель прогревается на проезжей части. Но у нас есть хамы, которые до 10 минут прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома вблизи окон жителей. При прогреве очень токсичный выхлоп проникает в квартиры. Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно.
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