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Названо найбільш несподіваний
штраф, який може отримати...

Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12

Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Взимку це вже звичайна практика: вімкнути двигун.

Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12

Не доставляет людям особого неудобства, когда двигатель прогревается на проезжей части. Но у нас есть хамы, которые до 10 минут прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома вблизи окон жителей. При прогреве очень токсичный выхлоп проникает в квартиры. Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:12

avk.
Токсичнве выхлопы это просто альпийский воздух по сравнению с тем,что мы сегодня пьем и едим.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:42

Re: Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати.

  avk написав:Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно

Я слышал, что у нас правовое государство...а вам 296 статья УК(от админштрафа до 7 лет).
spc
 
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