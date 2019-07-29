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Названо найбільш несподіваний
штраф, який може отримати...

Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12

Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Взимку це вже звичайна практика: вімкнути двигун.

Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12

Не доставляет людям особого неудобства, когда двигатель прогревается на проезжей части. Но у нас есть хамы, которые до 10 минут прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома вблизи окон жителей. При прогреве очень токсичный выхлоп проникает в квартиры. Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:12

avk.
Токсичнве выхлопы это просто альпийский воздух по сравнению с тем,что мы сегодня пьем и едим.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:42

Re: Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати.

  avk написав:Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно

Я слышал, что у нас правовое государство...а вам 296 статья УК(от админштрафа до 7 лет).
spc
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:36

  avk написав:Не доставляет людям особого неудобства, когда двигатель прогревается на проезжей части. Но у нас есть хамы, которые до 10 минут прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома вблизи окон жителей. При прогреве очень токсичный выхлоп проникает в квартиры. Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно.

А у вас что зимой окна на распашку?
Когда я учился на вождение, в правилах было написано что на придомовую стоянку авто нужно ставить передом к дому. Получается выхлопной трубой на детскую площадку.
По хотелкам зажратых, скоро и ездить нельзя будет. Ночью сигнализации орут часами и фиг что можно сделать. А тут фигню какую то придумали. Как в анекдоте - Ничего что я к вам спиной сижу? -
Лучше бы придумали штрафы тем кто под парадными паркуется для стоянки. А не для погрузки и разгрузки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:26

бред. открываешь все окна и через 5 сек температура такая же как и окружающая. а кондиционер уже можно включить по пути.
bukerman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:11

bukerman, а зимой? ))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:23

Re: Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати.

А зимой, если авто долго стояло на улице, температура внутри изначально такая же, как и окружающая :)
BlackFedor
 
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