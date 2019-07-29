Взимку це вже звичайна практика: вімкнути двигун.
Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12
Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати водій.
Додано: Суб 03 сер, 2019 09:12
Не доставляет людям особого неудобства, когда двигатель прогревается на проезжей части. Но у нас есть хамы, которые до 10 минут прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома вблизи окон жителей. При прогреве очень токсичный выхлоп проникает в квартиры. Таких хамов надо лечить не штрафом, а куском бетона в лобовое стекло, в тёмное время суток, естественно.
Додано: Суб 03 сер, 2019 11:12
avk.
Токсичнве выхлопы это просто альпийский воздух по сравнению с тем,что мы сегодня пьем и едим.
Додано: Суб 03 сер, 2019 11:42
Re: Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати.
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:36
А у вас что зимой окна на распашку?
Когда я учился на вождение, в правилах было написано что на придомовую стоянку авто нужно ставить передом к дому. Получается выхлопной трубой на детскую площадку.
По хотелкам зажратых, скоро и ездить нельзя будет. Ночью сигнализации орут часами и фиг что можно сделать. А тут фигню какую то придумали. Как в анекдоте - Ничего что я к вам спиной сижу? -
Лучше бы придумали штрафы тем кто под парадными паркуется для стоянки. А не для погрузки и разгрузки.
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:26
бред. открываешь все окна и через 5 сек температура такая же как и окружающая. а кондиционер уже можно включить по пути.
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:11
bukerman, а зимой? ))
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:23
Re: Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати.
А зимой, если авто долго стояло на улице, температура внутри изначально такая же, как и окружающая
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