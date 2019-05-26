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ТОП-3 схеми обману
туристів на курортах

ТОП-3 схеми обману туристів на курортах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:29

ТОП-3 схеми обману туристів на курортах

Пропонуємо до обговорення:
Кмітливі аферисти є не тільки в Україні, але і у всьому світі, включаючи європейські країни.

Дивися повний текст ТОП-3 схеми обману туристів на курортах.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:29

Для большей правдоподобности сперва необходимо использовать подгузник по назначению,а только уже после заворачивать туда телефон,ключи,мелочь на мороженое,- уточнила эксперт по безопасности, блогер баба Вера.
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