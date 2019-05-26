Кмітливі аферисти є не тільки в Україні, але і у всьому світі, включаючи європейські країни.
Дивися повний текст ТОП-3 схеми обману туристів на курортах.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 09:29
ТОП-3 схеми обману туристів на курортах
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Дивися повний текст ТОП-3 схеми обману туристів на курортах.
Додано: Суб 03 сер, 2019 09:29
Для большей правдоподобности сперва необходимо использовать подгузник по назначению,а только уже после заворачивать туда телефон,ключи,мелочь на мороженое,- уточнила эксперт по безопасности, блогер баба Вера.
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