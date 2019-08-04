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Разрабатываем современные веб
сайты от одностраничников, сай

Разрабатываем современные веб сайты от одностраничников, сай
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:59

Разрабатываем современные веб сайты от одностраничников, сай

Здравствуйте мы компания 3Q Studio
Разрабатываем современные веб сайты от одностраничников, сайтов-визиток, интернет магазинов до объёмных корпоративных порталов, досок объявлений, социальных сетей. А также разрабатываем мобильные приложения для IOS и Android. Предлагаем индивидуальный и функциональный дизайн, который соответствует задачам и пожеланиям клиента. Работаем по Европе
Обычный сайт от 500 евро , интернет магазин от 900 евро , СЕО продвижение от 300 евро в месяц.
Подробнее о выполняемых работах:
Создание сайтов под ключ.
Создание сайтов и CMS админки.
Программирование: php, mysql, javascript, html5, css, android
Landing Page ( сайт-одностраничник или сайт визитка )
Установка темы / плагина
Клонирование и миграция резервных копий
Разработка мобильного приложения для IOS и Android.
Исправляем ошибки на уже имеющимся сайте для корректной работы
Вносим изменения в уже имеющийся сайт по желанию клиента
Повышаем производительность и безопасность
Предлагаем помощь и консультацию

Независимо от того, насколько большая или маленькая ваша идея, мы всегда поможем найти лучшее для вас решение!

Наши контакты:
телефон: +37255950515
viber/whatsapp +37255950515
email info@3qstudio.eu
сайт https://3qstudio.eu
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