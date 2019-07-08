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Xiaomi випустить автомобіль
за $13 000 (фото)

Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 12:57

Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi офіційно додає автомобілі в лінійку своїх продуктів.

Дивися повний текст Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 12:57

Я не знаю КАК они это за 13 косарей (330 тыс гривень) собрались сделать, но....
Посмотрев проморолик понимаю на сколько мы тут технологически отстали от еще 20 лет назад "отсталого" Китая. Это же бомба, за такие деньги: https://youtu.be/1Ta-Mn8wBHk

Вот что в Украине нам надо реализовывать любыми путями, так это такие вот проекты, за которыми технологическое будущее.
EKO
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