Компанія Xiaomi офіційно додає автомобілі в лінійку своїх продуктів.
Дивися повний текст Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото).
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Додано: Суб 03 сер, 2019 12:57
Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото).
Додано: Суб 03 сер, 2019 12:57
Я не знаю КАК они это за 13 косарей (330 тыс гривень) собрались сделать, но....
Посмотрев проморолик понимаю на сколько мы тут технологически отстали от еще 20 лет назад "отсталого" Китая. Это же бомба, за такие деньги:
Вот что в Украине нам надо реализовывать любыми путями, так это такие вот проекты, за которыми технологическое будущее.
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:12
Ну может же сяоми продавать смарты по 100+ баксов, когда другие заряжают в 10 раз больше.
Почему с авто так нельзя, тем более электрическими? Это ж по сути комп на колёсах
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