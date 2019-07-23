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"Єврономери" знайшли нову
схему купівлі недорогих машин

"Єврономери" знайшли нову схему купівлі недорогих машин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:43

"Єврономери" знайшли нову схему купівлі недорогих машин

Пропонуємо до обговорення:
Величезні штрафи, які скоро доведеться платити власникам «євроблях», не злякали українців-автолюбителів. Вони знайшли нову схему купівлі недорогих машин через одеський «АвтоХАБ».

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:43

И где же здесь "схема".Автомобили полностью растаможиваются.
sena_2008atp
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