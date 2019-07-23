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"Єврономери" знайшли нову схему купівлі недорогих машин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Величезні штрафи, які скоро доведеться платити власникам «євроблях», не злякали українців-автолюбителів. Вони знайшли нову схему купівлі недорогих машин через одеський «АвтоХАБ».
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R2
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:43
И где же здесь "схема".Автомобили полностью растаможиваются.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:50
журналистам абы написать...
никакой схемы тут нет, обычные таможенные процедуры, с уплатой НДС и акциза, как в случае и с любыми другими импортными товарами
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fishman
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:57
"Схема", шановні, тут в тому, що хтось намагається недолуго пропіарити одеську конторку під назвою "Автохаб".
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Sharpe
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:59
І ще , шановна finance.ua - виженіть того дурня, який написав цю новину (а якщо це заказушка - скажіть, щоб вигнав замовник). Бо тільки повний дурень може думати, що на машинах з США, Канади чи ОАЕ будуть стояти "єврономери".
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Sharpe
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