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В Японії створили "поїзд-кулю"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
В Японії була продемонстрована нова версія надшвидкого поїзда, який буде використовуватися на залізничних шляхах "Сінкансен". Слід зазначити, що новинка не зробила прориву в технічному питанні, проте обіцяє всім пасажирам принципово новий рівень комфорту.
Дивися повний текст В Японії створили \"поїзд-кулю\"
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Додано: Суб 03 сер, 2019 21:25
Статья - отстой.
Где скорость поезда и т.п. информация?
Хватит писать такие новости - теряете свой и так небольшой авторитет. Скоро сюда будут заходить, чтоб чисто поржать с ваших новостей
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priem_metalla86
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