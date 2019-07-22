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У президента заявили, що
іпотека (кредитування) під...

У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50

У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук

Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50

Дурак думкою багатіє....
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