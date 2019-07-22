Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук
Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50
У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:16
Отличная новость, если будут ставки 12% на 20лет. то недвижимость в цене вырастет в разы.
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:20
Так и сейчас под 0% есть в Украине.
Вопрос только с остальных условиях (срок, первый взнос, страховки, комиссии и пр.)
Я шарю
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