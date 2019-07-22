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У президента заявили, що
іпотека (кредитування) під...

У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50

У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук

Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50

Дурак думкою багатіє....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:16

Отличная новость, если будут ставки 12% на 20лет. то недвижимость в цене вырастет в разы.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:20

Так и сейчас под 0% есть в Украине.
Вопрос только с остальных условиях (срок, первый взнос, страховки, комиссии и пр.)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:28

12%-13%? Навряд чи. Враховуючи рівень інфляції та ризики стрімкої девальвації гривні, сумніваюся що знайдеться хоч один банк який надасть кошти під такий відсоток. Хоча я вже нічому не дивуюся. Один "професіонал" і "нове обличчя" Зеленського сказав що реально зробити зарплату вчителям $4000, інший обіцяє довгострокові кредити під відсотки, які не піддаються логіці. Потім взагалі скаже що пожартував, така відмазка вже не раз проходила. Отак і живемо.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:51

  vitoauto написав:Отличная новость, если будут ставки 12% на 20лет. то недвижимость в цене вырастет в разы.

И что тут хорошего? Снова никто не сможет позволить себе купить недвижимость.
BIGor
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