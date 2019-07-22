Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук
Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 22:50
У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У президента заявили, що іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні буде вже наступного року.
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:16
Отличная новость, если будут ставки 12% на 20лет. то недвижимость в цене вырастет в разы.
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:20
Так и сейчас под 0% есть в Украине.
Вопрос только с остальных условиях (срок, первый взнос, страховки, комиссии и пр.)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:28
12%-13%? Навряд чи. Враховуючи рівень інфляції та ризики стрімкої девальвації гривні, сумніваюся що знайдеться хоч один банк який надасть кошти під такий відсоток. Хоча я вже нічому не дивуюся. Один "професіонал" і "нове обличчя" Зеленського сказав що реально зробити зарплату вчителям $4000, інший обіцяє довгострокові кредити під відсотки, які не піддаються логіці. Потім взагалі скаже що пожартував, така відмазка вже не раз проходила. Отак і живемо.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:51
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:42
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:32
Чтобы была ипотека под такие проценты,нужны депозиты примерно под 7% годовых в гривне.Кто понесет гривну в банки под такие проценты?Большинство просто купит доллар.В стране победившей девальвации около 250%,такие заявление делать мягко говоря,преждевременно...
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