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У президента заявили, що іпотека (кредитування) під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:33
Конечно) Банки всегда готовы сделать вам добро себе в убыток))
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ketrax70
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