Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.
Дивися повний текст Голова ФГВФО: Вже практично нічого продавати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 01:05
Голова ФГВФО: Вже практично нічого продавати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ФГВФО: Вже практично нічого продавати.
Додано: Нед 04 сер, 2019 01:06
А, ну раз все раздерибанено, тогда логичным и следующий шаг будет: проверить на наличие новоприобретенных активов за 8% - членов, друзей и разных родственников этих "товарищей" из Фонда, начиная где то так с 2014 года.
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