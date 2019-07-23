Голова ФГВФО: Вже практично нічого продавати

Додано: Нед 04 сер, 2019 08:34

Вчера на Украинской Правде была публикация о том, что пул ипотеки Дельта-банка - а это вроде как не совсем то, что фиктивное банкротство юриков! - на сумму 1,4 миллиарда грн продается за 42 миллиона - а тут самое жесткое: на голландском аукционе, Карл! Пусть еще хоть за какие-то средства продадут)))



То есть все в нашей стране понимают, что ипотека (изначально почти исключительно валютная) оказалась принципиальной фикцией и ничего не стоит. Ведь даже если предположить, что обеспечение (залог) по ипотечному кредиту сейчас стоит, скажем, в три раза меньше, чем в 2008 году (что в принципе отвечает реальной ситуации по Киеву или Одессе), то ввиду особенностей действующего законодательства - изъятие залога часто невозможно (например, из-за прописанных в квартире инвалидов, малолетних, недееспособных, а теперь и атошников, малолетних инвалидов - недееспособных атошников), из-за чего пул ипотеки и продается по бросовой цене.



Такая оценка стоимости залога - оценка качества всего банковского бизнеса в Украине, непомерных зарплат в банковской сфере до 2008 года, жуткой коррупции даже в частном банке (размеры "вознаграждений" менеджерам из кармана заемщика были в 2006-2008 те еще, это при немалых суммах бонусов за выданные кредиты) - все это знают, но, блин, как-то это все продолжает существовать. А принимая во внимание то, что вполне логично было бы проецировать такое состояние дел на всю экономику, начинаешь понимать, что ничего хорошего ждать не приходится. У нас состояние дел в стране задается вот такой инерцией, как качество ипотечного пула Дельты.



Да, я стороннник "зрады", я воевал и голосовал за Порошенко. Но я ни в одном банке не держу больше 4к долларов, потому что при двухкратном обвале гривни 4к зелени = 200к грн. И даже это, будем откровенны, довольно рискованно. А состояние дел в Фонде гарантирования, как видим, то еще