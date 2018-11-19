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Дрони контролюватимуть
дорожній рух Іспанії

Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:10

Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 1 серпня, дорожнє управління Іспанії буде використовувати безпілотники для спостереження за водіями.

Дивися повний текст Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:11

"в качестве доказательства преступления водителя".
Преступления? Трудности машинного перевода и экономия на редакторе или...?

Нарушение ПДД стало уже преступлением? Это обычное административное правонарушение, карается штрафом. Преступление - это уже УК.
EKO
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