Починаючи з 1 серпня, дорожнє управління Іспанії буде використовувати безпілотники для спостереження за водіями.
Дивися повний текст Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 01:10
Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дрони контролюватимуть дорожній рух Іспанії.
Додано: Нед 04 сер, 2019 01:11
"в качестве доказательства преступления водителя".
Преступления? Трудности машинного перевода и экономия на редакторе или...?
Нарушение ПДД стало уже преступлением? Это обычное административное правонарушение, карается штрафом. Преступление - это уже УК.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:56
Это в нашей стране есть отдельно понятия "преступления" и "правонарушения".
Вы уверены, что в Испании используется правовая система, аналогичная нашей?
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:19
Уточнил. Исправляюсь.
В нашей стране: Правопорушення бувають адміністративні- штраф, та кримінальні - штраф та (або) тюрма.
Порушення ПДД - адміністративне. Окрім тяжків наслідків, наприклад коли є постраждалі або жертви ДТП. Але, то вже наслідки порушення.
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