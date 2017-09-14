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Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 сер, 2019 07:55
Пропонуємо до обговорення:
Доходи Туреччини від туризму в другому кварталі зросли на 13,2%
Дивися повний текст Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині
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