Доходи Туреччини від туризму в другому кварталі зросли на 13,2%
Дивися повний текст Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 07:55
Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині
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Дивися повний текст Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині.
Додано: Нед 04 сер, 2019 07:55
Сомневаюсь. Турция перевела цены в евро. Цены выросли, а сервис лучше не стал. Грязные пляжи, дырявая постель, грязная посуда, уборка раз в неделю. Кому нужен такой сервис?
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:54
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