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Скільки витрачає турист
на відпочинок у Туреччині

Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:55

Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині

Пропонуємо до обговорення:
Доходи Туреччини від туризму в другому кварталі зросли на 13,2%

Дивися повний текст Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:55

Сомневаюсь. Турция перевела цены в евро. Цены выросли, а сервис лучше не стал. Грязные пляжи, дырявая постель, грязная посуда, уборка раз в неделю. Кому нужен такой сервис?
jpoll1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:54

  jpoll1234 написав:Сомневаюсь. Турция перевела цены в евро. Цены выросли, а сервис лучше не стал. Грязные пляжи, дырявая постель, грязная посуда, уборка раз в неделю. Кому нужен такой сервис?

Куда Вы ездите? С дырявыми постелями и грязными пляжами? 200 Евро на двоих за неделю?
sergnemo68
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