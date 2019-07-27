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Названо автомобілі, які
з часом не іржавіють

Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:15

Названо автомобілі, які з часом не іржавіють

Пропонуємо до обговорення:
Одна з головних проблем старих автомобілів — іржа, яка з часом робить кузов дірявим.

Дивися повний текст Названо автомобілі, які з часом не іржавіють.
R2
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