Названо автомобілі, які з часом не іржавіють

Додано: Пон 05 сер, 2019 09:06

Можу вказати антирейтинг:

- Китайський автопром;

- будь-який вдарений та відреставрований автомобіль;

- Автопроми пост СРСР;

- Японський автопром;

- Американський автопром;

- Корейський автопром;

- Опель;

- Французький автомпром;

- ВАГ;

- Німецький автопром.



Все це вказую з особистого досвіду. Дослідженяння виконувалося на понад ніж 10 000 автомобілів, які були офіційно завезені та придбані в Україні з 2008р.



Що до японського автопрому - то у пятирічних автомобілів, які не були ударені, наскрізну іржу можна побачити тільки у Шкоди Суперб (2008р.в.) та Тойоти Короли (2010р.в.).



Відчизняний автопром стільки не проїжджає. Через 2-3 роки його вже можна викидати. Тому я не бачив жодного авто, виробництва заводів пост СРСР, який би прожив хоча б 4 роки з нашими умовами експлуатації. Але навіть 2-3 роки достатньо для появи вздуття фарби.



На китайському автопромі - через рік вздувається фарба, і через 3, якщо не ремонтувати - можлива наскрізна корозія. Але ми їх ремонтували регулярно.



Але, найбільшою неочікуваністтю була наскрізна корозія тойот королл. Причому даху автомобіля. Потім переглядали фото - на 3-х роках з*явився скол від камінця - на 5-ти - дірка.



Для порівняння на Октавіях та Гольфах - на 3-х роках з*явився скол - на 10-ти роках - залишився скол, навіть сліду іржі немає, але у цих автомобілів постійні проблеми з фарбою арок задніх коліс.



У Фордів постійні проблеми з днищем авто. Все, що нижче ручки дверей - ржавіє через років 5, через років 10 - можлива наскрізна корозія.