Одна з головних проблем старих автомобілів — іржа, яка з часом робить кузов дірявим.
Дивися повний текст Названо автомобілі, які з часом не іржавіють.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 10:15
Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо автомобілі, які з часом не іржавіють.
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:12
В мене Форд Мондео 2004 р.в. Авто з 2016 року їздить по Україні, за минулу зиму поержавіло все що могло і не могло.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:06
Можу вказати антирейтинг:
- Китайський автопром;
- будь-який вдарений та відреставрований автомобіль;
- Автопроми пост СРСР;
- Японський автопром;
- Американський автопром;
- Корейський автопром;
- Опель;
- Французький автомпром;
- ВАГ;
- Німецький автопром.
Все це вказую з особистого досвіду. Дослідженяння виконувалося на понад ніж 10 000 автомобілів, які були офіційно завезені та придбані в Україні з 2008р.
Що до японського автопрому - то у пятирічних автомобілів, які не були ударені, наскрізну іржу можна побачити тільки у Шкоди Суперб (2008р.в.) та Тойоти Короли (2010р.в.).
Відчизняний автопром стільки не проїжджає. Через 2-3 роки його вже можна викидати. Тому я не бачив жодного авто, виробництва заводів пост СРСР, який би прожив хоча б 4 роки з нашими умовами експлуатації. Але навіть 2-3 роки достатньо для появи вздуття фарби.
На китайському автопромі - через рік вздувається фарба, і через 3, якщо не ремонтувати - можлива наскрізна корозія. Але ми їх ремонтували регулярно.
Але, найбільшою неочікуваністтю була наскрізна корозія тойот королл. Причому даху автомобіля. Потім переглядали фото - на 3-х роках з*явився скол від камінця - на 5-ти - дірка.
Для порівняння на Октавіях та Гольфах - на 3-х роках з*явився скол - на 10-ти роках - залишився скол, навіть сліду іржі немає, але у цих автомобілів постійні проблеми з фарбою арок задніх коліс.
У Фордів постійні проблеми з днищем авто. Все, що нижче ручки дверей - ржавіє через років 5, через років 10 - можлива наскрізна корозія.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:09
andryxa4444
Daewoo Lanos (польської зборки) - також має повністю оцинкований кузов, і що?
Деякі автомобілі мають алюмінієвий і навіть карбонові кузова. І їх також немає в списку.
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