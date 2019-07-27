RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо автомобілі, які
з часом не іржавіють

Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:15

Названо автомобілі, які з часом не іржавіють

Пропонуємо до обговорення:
Одна з головних проблем старих автомобілів — іржа, яка з часом робить кузов дірявим.

Дивися повний текст Названо автомобілі, які з часом не іржавіють.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:15

...немцы ржавеют быстрее японцев и корейцев
igor40665
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:23

А че за тоету забыли?
vseznayka2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:12

В мене Форд Мондео 2004 р.в. Авто з 2016 року їздить по Україні, за минулу зиму поержавіло все що могло і не могло.
gagarin4uk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:06

Можу вказати антирейтинг:
- Китайський автопром;
- будь-який вдарений та відреставрований автомобіль;
- Автопроми пост СРСР;
- Японський автопром;
- Американський автопром;
- Корейський автопром;
- Опель;
- Французький автомпром;
- ВАГ;
- Німецький автопром.

Все це вказую з особистого досвіду. Дослідженяння виконувалося на понад ніж 10 000 автомобілів, які були офіційно завезені та придбані в Україні з 2008р.

Що до японського автопрому - то у пятирічних автомобілів, які не були ударені, наскрізну іржу можна побачити тільки у Шкоди Суперб (2008р.в.) та Тойоти Короли (2010р.в.).

Відчизняний автопром стільки не проїжджає. Через 2-3 роки його вже можна викидати. Тому я не бачив жодного авто, виробництва заводів пост СРСР, який би прожив хоча б 4 роки з нашими умовами експлуатації. Але навіть 2-3 роки достатньо для появи вздуття фарби.

На китайському автопромі - через рік вздувається фарба, і через 3, якщо не ремонтувати - можлива наскрізна корозія. Але ми їх ремонтували регулярно.

Але, найбільшою неочікуваністтю була наскрізна корозія тойот королл. Причому даху автомобіля. Потім переглядали фото - на 3-х роках з*явився скол від камінця - на 5-ти - дірка.

Для порівняння на Октавіях та Гольфах - на 3-х роках з*явився скол - на 10-ти роках - залишився скол, навіть сліду іржі немає, але у цих автомобілів постійні проблеми з фарбою арок задніх коліс.

У Фордів постійні проблеми з днищем авто. Все, що нижче ручки дверей - ржавіє через років 5, через років 10 - можлива наскрізна корозія.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 08.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:45

Fiat doblo полностью оцинкованный кузов , но в списке нет !
andryxa4444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:09

andryxa4444
Daewoo Lanos (польської зборки) - також має повністю оцинкований кузов, і що?
Деякі автомобілі мають алюмінієвий і навіть карбонові кузова. І їх також немає в списку.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 08.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найбільш несподіваний штраф, який може отримати... 1, 2
R2 » Суб 03 сер, 2019 09:12
13 912
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 23:41
ekaterina5002
Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% "зеленою"
R2 » Чет 01 сер, 2019 09:04
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 09:04
voronenko
Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
R2 » Суб 27 лип, 2019 15:14
5 529
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лип, 2019 09:22
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.