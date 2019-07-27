Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...

Додано: Нед 04 сер, 2019 10:40

Если бы не грабительский "Зеленый тариф" можно было бы сказать что это - пэремога. Но увы зеленый тариф есть и по сути это кидалово нас на деньги. Чем больше СЭС и ВЭС тем дороже стоимость 1кВт для потребителя. Строительство СЭС и ВЭС по Зеленому тарифу это даже не близорукость, а самое настоящее вредительство. В стране у населения и так нет денег на оплату коммуналки а нам еще и повышают тарифы за счет ВЭС и СЭС. С такой энергополитикой и "путиннападет" не надо. Сами себе создаем не конкурентную экономику из за дорогой электроэнергии. Повышаем себестоимость транспорта, растет тариф на ЖКХ..сюрреализм просто. Стране нужна ДЕШЕВАЯ электроэнергия а нам впаривают самую дорогую и нестабильную и еще этим и гордятся..