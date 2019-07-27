Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...

Додано: Нед 04 сер, 2019 10:57

А чего б не строить, если энергетические монополии устроили себе тут "поле чудес".

Как тебе такое, Илон Маск?



Интересно, что буду делать с этими электростанциями, когда почти всё трудоспособное население выедет, а старики вымрут? Или думают, что на срок службы этих электростанций населения ещё хватит?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин