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Україна увійшла в п’ятірку
країн Європи, де встановили...

Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:40

Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2019 року в Україні встановили вітроелектростанцій потужністю 262 мегавати.

Дивися повний текст Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили найбільше вітроелектростанцій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:40

Если бы не грабительский "Зеленый тариф" можно было бы сказать что это - пэремога. Но увы зеленый тариф есть и по сути это кидалово нас на деньги. Чем больше СЭС и ВЭС тем дороже стоимость 1кВт для потребителя. Строительство СЭС и ВЭС по Зеленому тарифу это даже не близорукость, а самое настоящее вредительство. В стране у населения и так нет денег на оплату коммуналки а нам еще и повышают тарифы за счет ВЭС и СЭС. С такой энергополитикой и "путиннападет" не надо. Сами себе создаем не конкурентную экономику из за дорогой электроэнергии. Повышаем себестоимость транспорта, растет тариф на ЖКХ..сюрреализм просто. Стране нужна ДЕШЕВАЯ электроэнергия а нам впаривают самую дорогую и нестабильную и еще этим и гордятся..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:57

А чего б не строить, если энергетические монополии устроили себе тут "поле чудес".
Как тебе такое, Илон Маск?

Интересно, что буду делать с этими электростанциями, когда почти всё трудоспособное население выедет, а старики вымрут? Или думают, что на срок службы этих электростанций населения ещё хватит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:35

Re: Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили..

  Вкладчик1234 написав:Интересно, что буду делать с этими электростанциями, когда почти всё трудоспособное население выедет, а старики вымрут?
Так это АЭС или ГЭС имеет сроки эксплуатации 100+ лет. Ну при профилактичной замене оборудования. А все эти СЭС и ВЭС лет через 20 выкинут на помойку..отобьют затраты + профит через Зеленый тариф выбитый с нашего кармана и вуаля.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:54

  Джон написав:Так это АЭС или ГЭС имеет сроки эксплуатации 100+ лет. Ну при профилактичной замене оборудования. А все эти СЭС и ВЭС лет через 20 выкинут на помойку..отобьют затраты + профит через Зеленый тариф выбитый с нашего кармана и вуаля.

Я имел ввиду, что с таким сокращением населения и производства, уже через несколько лет наверно уже некому будет продавать эту энергию.
Если кто-то строит бизнес-планы в Украине на 20 лет - это слишком оптимистично.

Я думаю, что Ахметов и ко планируют отбить затраты лет через 5-10, а потом хоть трава не расти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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