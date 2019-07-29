Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...

Додано: Нед 04 сер, 2019 19:06

Джон написав: Так это АЭС или ГЭС имеет сроки эксплуатации 100+ лет. Ну при профилактичной замене оборудования. А все эти СЭС и ВЭС лет через 20 выкинут на помойку..отобьют затраты + профит через Зеленый тариф выбитый с нашего кармана и вуаля. Так это АЭС или ГЭС имеет сроки эксплуатации 100+ лет. Ну при профилактичной замене оборудования. А все эти СЭС и ВЭС лет через 20 выкинут на помойку..отобьют затраты + профит через Зеленый тариф выбитый с нашего кармана и вуаля.

АЭС, увы, имеют меньшие сроки эксплуатации - 60-70 лет для строящихся сегодня, а для действующих - итого меньше. Ни одного реактора 50-х годов постройки, эксплуатирующего на сегодня, не осталось. И большинство блоков 60-х годов уже закрыто.Вот где самая большая беда украинской электроэнергетики - ахметовы высасывают всю прибыль, генерируемую АЭС, с помощью роттердамов+ и зеленых тарифов, а в обмен не дают ничего!Вклад зеленой энергетики в баланс генерации составлет всего 3%, а денег она забирает - 13%. АЭС же сидят на голодном пайке безо всяких шансов на модернизацию! А ведь генерируют ни много ни мало 55% всего электричества в стране!Через 10 лет начнется вывод из эксплуатации старых блоков. Через 20 лет из 15 действуюших в лучшем случае останется 1/3. А через 30 лет их не станет совсем.Но кто наверху мыслит такими длинными перспективами? Детям "илиты" здесь не жить - они учатся в Европах начиная с 6-8 лет. Гешефты бизнеса их родителей де факто даже не заходят в Украину, перетекая от одной офшорки-владельца украинских монополий к другой...Так и живем. Генерация электроэнергии - падает, металлургия - падает, химическое производство - стоит, машиностроение - отсутствует уже как явление.Зато сельское хозяйство - цветет и пахнет. И то не все, а лишь пшеница да подсолнух. Фруктоводства - нет, овощеводства - нет. Помидоры уже по 50 грн за кг летом в сезон!!! Животвоводство уничтожено! А сколько людей вырачивание посевных может обеспечить работой - 1 млн, 2?..Ну тогда никаких проблем - ветряками и солнечными батареями в обмен на половину их жалования электричество им обеспечат