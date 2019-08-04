Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...
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Я имел ввиду, что с таким сокращением населения и производства, уже через несколько лет наверно уже некому будет продавать эту энергию. Если кто-то строит бизнес-планы в Украине на 20 лет - это слишком оптимистично
Зачем такую чушь пишешь, про сумасшедшая убыль населения? Зачем так утрировать! Ты великий прогнозист? Все кто сильно хотел выехать, уже выехали.А остальные будут ездить и возвращаться. При улучшении экономической ситуации в стране молодёжь будет возвращаться, даже сейчас некоторые поработав зарубежом уже возвращаются!