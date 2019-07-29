Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...
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Я имел ввиду, что с таким сокращением населения и производства, уже через несколько лет наверно уже некому будет продавать эту энергию. Если кто-то строит бизнес-планы в Украине на 20 лет - это слишком оптимистично
Зачем такую чушь пишешь, про сумасшедшая убыль населения? Зачем так утрировать! Ты великий прогнозист? Все кто сильно хотел выехать, уже выехали.А остальные будут ездить и возвращаться. При улучшении экономической ситуации в стране молодёжь будет возвращаться, даже сейчас некоторые поработав зарубежом уже возвращаются!
mikola963 написав:zРадио Вы, однако оптимист. Первые три реактора остановят до 2025 года. После 2035 года останется в эксплуатации 2 блока по 440 мВТ, те которые построили при Кучме. Альтернатива прожиг и реконструкция реакторов выработавших срок эксплуатации. Технологии прожига у агрессора.
Знаю человека из Энергоатома - мои сведения от него. Может быть, конечно, и внутри компании ведется "правильная" переможная пропаганда Тогда вы правы - все значительно печальней. У меня самого были сомнения относительно наличия экспертизы, необходимой для глубокой модернизации, но инсайдер Энергоатома заверяет, что таковая имеется... Поглядим...
densinge959 написав:Зачем такую чушь пишешь, про сумасшедшая убыль населения? Зачем так утрировать! Ты великий прогнозист? Все кто сильно хотел выехать, уже выехали.А остальные будут ездить и возвращаться. При улучшении экономической ситуации в стране молодёжь будет возвращаться, даже сейчас некоторые поработав зарубежом уже возвращаются!