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Україна увійшла в п’ятірку
країн Європи, де встановили...

Україна увійшла в п’ятірку країн Європи, де встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:21

  densinge959 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Джон написав:

Я имел ввиду, что с таким сокращением населения и производства, уже через несколько лет наверно уже некому будет продавать эту энергию.
Если кто-то строит бизнес-планы в Украине на 20 лет - это слишком оптимистично
Зачем такую чушь пишешь, про сумасшедшая убыль населения? Зачем так утрировать! Ты великий прогнозист? Все кто сильно хотел выехать, уже выехали.А остальные будут ездить и возвращаться. При улучшении экономической ситуации в стране молодёжь будет возвращаться, даже сейчас некоторые поработав зарубежом уже возвращаются!

А у вас другие сведения? так поделитесь пруфами. А на счет правдивости про убыль населения - смотрите соседнюю новость https://news.finance.ua/ru/news/-/45388 ... su-klimkin
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:51

  mikola963 написав:zРадио
Вы, однако оптимист. Первые три реактора остановят до 2025 года. После 2035 года останется в эксплуатации 2 блока по 440 мВТ, те которые построили при Кучме. Альтернатива прожиг и реконструкция реакторов выработавших срок эксплуатации. Технологии прожига у агрессора.


Знаю человека из Энергоатома - мои сведения от него. Может быть, конечно, и внутри компании ведется "правильная" переможная пропаганда :mrgreen: Тогда вы правы - все значительно печальней. У меня самого были сомнения относительно наличия экспертизы, необходимой для глубокой модернизации, но инсайдер Энергоатома заверяет, что таковая имеется... Поглядим...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:53

  RomanTik написав:
  densinge959 написав:Зачем такую чушь пишешь, про сумасшедшая убыль населения? Зачем так утрировать! Ты великий прогнозист? Все кто сильно хотел выехать, уже выехали.А остальные будут ездить и возвращаться. При улучшении экономической ситуации в стране молодёжь будет возвращаться, даже сейчас некоторые поработав зарубежом уже возвращаются!

А у вас другие сведения? так поделитесь пруфами. А на счет правдивости про убыль населения - смотрите соседнюю новость https://news.finance.ua/ru/news/-/45388 ... su-klimkin


Свежая учетка - походу, это тролль
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  #<12
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