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Intel представила процесори
зі штучним інтелектом

Intel представила процесори зі штучним інтелектом
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:04

Intel представила процесори зі штучним інтелектом

Пропонуємо до обговорення:
Intel офіційно представила одинадцять нових процесорів Intel Core 10-го покоління Ice Lake, розроблених спеціально для ноутбуків і 2-в-1. Всі вони засновані на 10-нм техпроцесу і володіють абсолютно новою графічною архітектурою (GPU) з обчислювальною потужністю до 1 терафлопс

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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