Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, посилаючись на дані Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт закордонної.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:27
Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт...
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Дивися повний текст Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт закордонної.
Додано: Нед 04 сер, 2019 11:27
Только у меня возникает вопрос, что ж за дрянь ввозят к нам? И Кик ее маркеруют при этом, для продажи в наших магазинах?
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