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Експорт вітчизняної курятини
в 4 рази перевищив імпорт...

Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:27

Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, посилаючись на дані Державної фіскальної служби України.

Дивися повний текст Експорт вітчизняної курятини в 4 рази перевищив імпорт закордонної.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:27

Только у меня возникает вопрос, что ж за дрянь ввозят к нам? И Кик ее маркеруют при этом, для продажи в наших магазинах?
pobytt
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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