Банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року.
Дивися повний текст Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:50
Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:51
денежный эквивалент - это всего лишь средство измерения показателей. Мы не торгуем долларами, чтобы говорить чем их больше или меньше, тем хуже или лучше для выполнения бюджета. Почему тогда игнорируется мнение, что чем меньше цена доллара тем проще отдавать валюту, которую мы брали в кредит. Потому что переживают, что не нужны кредиты?
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:57
Потому что по такому курсу доллара достаточном количестве нет. Т.к. как только начинаются более-менее значительные покупки - доллар "почему-то" дорожает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|