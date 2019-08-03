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Банкіри розповіли,
коли подорожчає валюта

Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:50

Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року.

Дивися повний текст Банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:51

денежный эквивалент - это всего лишь средство измерения показателей. Мы не торгуем долларами, чтобы говорить чем их больше или меньше, тем хуже или лучше для выполнения бюджета. Почему тогда игнорируется мнение, что чем меньше цена доллара тем проще отдавать валюту, которую мы брали в кредит. Потому что переживают, что не нужны кредиты?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:57

  asdrud2016 написав:Почему тогда игнорируется мнение, что чем меньше цена доллара тем проще отдавать валюту, которую мы брали в кредит

Потому что по такому курсу доллара достаточном количестве нет. Т.к. как только начинаются более-менее значительные покупки - доллар "почему-то" дорожает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:28

26-27 он будет к концу лета уже
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:35

Доллары как заходят в Украину,так и уходят:)))
ketrax70
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