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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Нед 04 сер, 2019 16:20 Криминальный доцент

"Знакомьтесь - Далик Владимир Петрович (1952 РЛИ.), Депутат Лисиничевского сельского совета (Пустомытовский район), председатель Львовской областной общественной организации «Ассоциация инвалидов рассеянного склероза« Надежда », доцент кафедры менеджмента и международного предпринимательства университета« Львовская политехника », и многое другое. Согласно декларации обладает активами на 3200000 игры., Имеет два автомобиля, квартиру, дом и ВНИМАНИЕ - более чем семь земельных участков И Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 92,9; 2) Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 135,2 3) Земельный участок Дата приобретенной права: 30.05.2007,Общая площадь (м2): 219,3, 4) Вид объекта: земельный участок. Дата приобретения права: 26.12.2012 Общая площадь (м2): 1718,5) и нескольких нежитловых помещений (1) Нс жилое помещение. Дата приобретения права: 01.03.2012 Общая площадь (м2): 54,3, 2) Не жилое помещение дата приобретения права: 04.01.2000, Общая площадь (м2): 63.4). И более интересным является факт не только владение многочисленными земельными участками, нежитловнын помещениями, а то что господин Далик Владимир Петрович входил в групировку «черных риэлторов», которые занимались отжимом квартир у алкоголиков, наркоманов, людей пожилого возраста. Квартиры сбывались, люди исчезали. Помогал Далику в его оборутках - Богдан Петраш, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Львовского городского совета, который погорел на ложном дипломе. В группировка входили работники жэков, бывшие участковые, были свои нотариусы, люди в БТИ (бюро инвентаризации)".

Я сначала думал развод, или месть студентишки, которого завалили на экзаменах. Но там насобиралась куча свидетельств, море информации и тысячи просмотров. Недавно попытался зайти на сайт.. и... ЕГО НЕТ. Закрыт. в поисковике гугл можна найти только тег Доцент-злодюга ( https://forum.vash.ua/topic32605.html ).

Журналистам стоит подключиться к этому. Не стоит молчать и все хавать. Мы движемся в Европу, а не в диктатуру банановой республики В мае 2019 случайно наткнулся на интересную тему форума Ваш магазин (Львов). А тема звучала так - доцент-вор (доцент-злодюга). Информация была подана на украинском языке"Знакомьтесь - Далик Владимир Петрович (1952 РЛИ.), Депутат Лисиничевского сельского совета (Пустомытовский район), председатель Львовской областной общественной организации «Ассоциация инвалидов рассеянного склероза« Надежда », доцент кафедры менеджмента и международного предпринимательства университета« Львовская политехника », и многое другое. Согласно декларации обладает активами на 3200000 игры., Имеет два автомобиля, квартиру, дом и ВНИМАНИЕ - более чем семь земельных участков И Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 92,9; 2) Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 135,2 3) Земельный участок Дата приобретенной права: 30.05.2007,Общая площадь (м2): 219,3, 4) Вид объекта: земельный участок. Дата приобретения права: 26.12.2012 Общая площадь (м2): 1718,5) и нескольких нежитловых помещений (1) Нс жилое помещение. Дата приобретения права: 01.03.2012 Общая площадь (м2): 54,3, 2) Не жилое помещение дата приобретения права: 04.01.2000, Общая площадь (м2): 63.4). И более интересным является факт не только владение многочисленными земельными участками, нежитловнын помещениями, а то что господин Далик Владимир Петрович входил в групировку «черных риэлторов», которые занимались отжимом квартир у алкоголиков, наркоманов, людей пожилого возраста. Квартиры сбывались, люди исчезали. Помогал Далику в его оборутках - Богдан Петраш, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Львовского городского совета, который погорел на ложном дипломе. В группировка входили работники жэков, бывшие участковые, были свои нотариусы, люди в БТИ (бюро инвентаризации)".Я сначала думал развод, или месть студентишки, которого завалили на экзаменах. Но там насобиралась куча свидетельств, море информации и тысячи просмотров. Недавно попытался зайти на сайт.. и... ЕГО НЕТ. Закрыт. в поисковике гугл можна найти только тег Доцент-злодюга ().Журналистам стоит подключиться к этому. Не стоит молчать и все хавать. Мы движемся в Европу, а не в диктатуру банановой республики Anatol1990777 Повідомлень: 1 З нами з: 04.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. 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