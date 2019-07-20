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Як купити стаж для пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 сер, 2019 18:38
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що для пенсії в 65 років потрібно як мінімум 15 років стажу.
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