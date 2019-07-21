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Німеччина - найбільший
виробник пива в ЄС, Україна...

Німеччина - найбільший виробник пива в ЄС, Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:34

Німеччина - найбільший виробник пива в ЄС, Україна...

Пропонуємо до обговорення:
У Європейському Союзі в минулому році було вироблено понад 39 млрд літрів пива, що еквівалентно 76 літрам на одного жителя.

Дивися повний текст Німеччина - найбільший виробник пива в ЄС, Україна експортувала 19 млн літрів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:34

В Украине пиво производят по качеству такое же самое как и вина и молоко. Шмурдяки и перегон. Кто его за рубежом покупать будет? Кислое кукурузное пойло.
Ах, да. Забыл. Некоторые производители свое пойло еще и хмелем маскируют. Так сказать типа аля крафт. Как по мне то кирзу напоминает.

Не помню когда ячменем пахло. Может из ячменя за бугор то и варят. А для нас пойло.
p_a_l
 
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