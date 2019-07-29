Сьогодні із всього орендного житла, яке налічується в Україні, близько 90% знаходиться в тіні та ніяк не регулюється.
Дивися повний текст В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29
В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла.
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:32
путём ежедневных поквартирных обходов всех квартир с предъявлением паспортов всех жильцов с пропиской и регистрацией:))))
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